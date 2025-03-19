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        Kayseri ve Kırşehir'de eğitime 'kar' engeli

        KAYSERİ ve Kırşehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:50 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:50
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        Kayseri ve Kırşehir'de eğitime 'kar' engeli
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        KAYSERİ ve Kırşehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kayseri ve Kırşehir'de yarın beklenen kuvvetli kar nedeniyle her iki ilde de okullar 1 gün tatil edildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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