Kayseri'de FETÖ'den ihraç imam yakalandı
KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı.
KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imam yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç imamın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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