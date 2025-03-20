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        Kayseri'de kar yağışı

        KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent beyaz örtü ile kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.03.2025 - 10:45
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        Kayseri'de kar yağışı
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        KAYSERİ'de kar yağışı etkili oldu, kent beyaz örtü ile kaplandı.

        Kayseri'de dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini sürdüren yağış nedeniyle kent, beyaz örtüyle kaplandı. Kenti etkisine alan kar yağışı nedeniyle kırsaldaki bazı mahallelerin yolları kapandı. Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri tarafından kentteki birçok noktada yol temizleme çalışmaları yapılıyor. Hava sıcaklığının eksi derecelere düştüğü kentte, çocuklar da karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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