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        Kayseri'de 'İmamoğlu' gerginliği; 4 gözaltı

        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 17:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:45
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        Kayseri'de 'İmamoğlu' gerginliği; 4 gözaltı
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        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı, 4 kişi gözaltına alındı.

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Kayseri'de protesto edildi. Sivas Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mimarsinan Parkı'na yürümeye çalıştı. Polisin ayrı gruplar halinde yürümesini istediği grup, hep birlikte yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

        Yapılan görüşmelerin ardından yürüyüşüne izin verilen grup, Mimarsinan Parkı'na yürüdü. Burada açıklama yapan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Hepimizin gururu, Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındığında şöyle bir cümle kurmuştu; 'Ben kendimi önce Allah'a sonra milletime emanet ediyorum'. Görüyorum ki millet emanetine sahip çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün burada bir araya gelmemizin tek sebebi var. Bu ülkenin kaderine, iradesine ve geleceğine hep birlikte sahip çıkmak. Çünkü görüyoruz ki Türkiye bir avuç iktidar sahibinin keyfi kararları ile yönetilmek isteniyor. Bu tabloyu bizler daha önce de gördük. İktidarın kaybetmeye başladığı her dönemde baskılar, hukuksuzluklar ve milletin iradesini gasbetme çabaları arttı. Ama ne oldu? Bu millet her seferinde dimdik durdu. Bu baskılara boyun eğmedi, iradesine sahip çıktı" diye konuştu.

        Konuşmasının ardından grup alandan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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