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        AK Partili Güler: Bu ülkenin beraberliğini bozamayacaklar

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu ülkenin huzuru, birliği ve beraberliğini bozamayacaklar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 21:22 Güncelleme: 23.03.2025 - 21:25
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        AK Partili Güler: Bu ülkenin beraberliğini bozamayacaklar
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Bu ülkenin huzuru, birliği ve beraberliğini bozamayacaklar. Özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğine, birliğine, beraberliğini bozacak eylemlerde lütfen bulunmayın" dedi.

        Kayseri'de özel bir düğün salonunda Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından iftar yemeği düzenlendi. Programa AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eski bakan İsmet Yılmaz, Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı İsa Gün, Sivaslı iş insanları ve aileleri katıldı. Programda konuşan Abdullah Güler, "Bu ülkenin huzuru, birliği ve beraberliğini bozamayacaklar. Özellikle bazı sorumsuz siyasi parti genel başkanlarına buradan seslenmek istiyorum. Bu milletin geleceğine, birliğine, beraberliğini bozacak eylemlerde lütfen bulunmayın. Sorumluluk duygusuyla hareket edin. Sorumsuzluk veya farklı beklentiler içinde halkımızı kışkırtmaya, gençlerimizi sokağa dökmeye asla yeltenmeyin. Bu ülkenin geleceğinde birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik var. Bu birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Burada da bizlere çok vazife düşüyor" ifadelerini kullandı.

        Program, iş insanlarına plaket verilmesinin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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