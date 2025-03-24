Eski sevgilisinin iş yerine ateş açıp kaçtı
KAYSERİ'de Ali D.
KAYSERİ'de Ali D., eski sevgilisi Melike Y.'nin (16) çalıştığı güzellik merkezine tüfekle ateş açıp kaçtı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Kocasinan Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Ali D., yanında getirdiği tüfekle eski sevgilisi Melike Y.'nin çalıştığı güzellik merkezini ateş açtı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde incelemelerde bulunan polis, Ali D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
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