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        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama

        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.03.2025 - 19:15
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        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama
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        KAYSERİ'de, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden göstericiler ile polis arasında yaşanan gerginlik sonrası gözaltına alınan 12 şüpheliden 4’ü sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanırken, 8’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Kayseri'de hafta sonu protesto edildi. Sivas Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık grup, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Mimarsinan Parkı'na yürümeye çalıştı. Polisin ayrı gruplar halinde yürümesini istediği grup, hep birlikte yürümek isteyince gerginlik yaşandı. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Pazar günü yapılan protesto eylemlerinde ise 8 gösterici daha gözaltına alındı. 12 gösterici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 12 şüpheliden 4’ü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, 8’i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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