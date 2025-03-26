Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        4'üncü kattan düşen bankacı öldü

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki balkondan düşen bankacı Asım Ünal (40), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 10:36 Güncelleme: 26.03.2025 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        4'üncü kattan düşen bankacı öldü
        ABONE OL

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 4 katlı binanın son katındaki balkondan düşen bankacı Asım Ünal (40), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 05.00 sıralarında, Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        Yolcu uçağında "Uçağınızı bombalayacağız" demişti... Cezası belli oldu!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        5 kişinin öldüğü makas kâbusunda yüzde 100 kusura 18 yıl ceza!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"

        Benzer Haberler

        Yolcu uçağında 'uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığa 10 ay hapis
        Yolcu uçağında 'uçağınızı bombalayacağız' diyen sanığa 10 ay hapis
        ERÜ'de annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek
        ERÜ'de annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek
        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi
        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 5 tutuklama (2)
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 5 tutuklama (2)
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama
        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması...
        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması...