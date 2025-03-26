4'üncü kattan düşen bankacı öldü

Olay, saat 05.00 sıralarında, Yahyalı ilçesi Seydilli Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı binanın son katındaki dairede yaşayan banka çalışanı Asım Ünal, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Ünal'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Asım Ünal'ın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

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