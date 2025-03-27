Balkondan düşen emekli öğretmenin ölümüne ilişkin yeniden görülen davada 2 sanığına beraat
KAYSERİ'de emekli öğretmen İsmail Yalçı'nın (65), 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları, Yargıtay tarafından 2 sanık hakkında delil olmadığı halde ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.
KAYSERİ’de emekli öğretmen İsmail Yalçı'nın (65), 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölümüne neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları, Yargıtay tarafından 2 sanık hakkında delil olmadığı halde ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu. Yeniden yerel mahkemede yargılanan sanıklardan B.T. ve Y.D. ‘kasten öldürme’ suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraat ederken, H.K.’ye verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ise müebbede düştü.
Olay, 7 Ağustos 2020’de merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Emekli öğretmen İsmail Yalçı ile H.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Balkona doğru yönelen İsmail Yalçı, 3'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası, emekli öğretmeninin ölümüne neden oldukları iddiasıyla H.K., B.T. ve Y.D. gözaltına alındı. 3 şüpheli, 'kasten adam öldürme' ve 'yağmaya teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Haziran 2021'de görülen davada tutuklu sanıklar ile İsmail Yalçı’nın şikayetçi yakınları hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan H.K.'yı, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür hapis, 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9 yıl 9 ay, sanıklardan B.T. ve Y.D. ise ‘olası kastla kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası ve A.Ş. isimli kadını 'yağmaya teşebbüs etme' suçundan 9'ar yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ
Taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya önce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. İstinafın hukuka uygun bularak onadığı karar bu kez temyiz edilerek, Yargıtay’a taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, sanıklar B.T. ve Y.D.’nin ölen İsmail Yalçı’nın evinin kapısının dışında beklemeleri dışında dosyada herhangi bir başka delil olmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesini, sanıklardan H.K.’nin ise eylemini olası kastla gerçekleştirdiği ve ‘olası kast’ uygulanarak hüküm kurulması gerektiği gerekçeleriyle dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Yargıtay, sanıklara ‘yağmaya teşebbüs’ suçundan verilen cezaları ise onadı.
YENİDEN YARGILANDILAR
Yargıtay’ın bozma kararı sonrası dosyayı inceleyen yerel mahkeme, duruşma öncesi B.T. ve Y.D.’nin tahliyelerine karar verdi. Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden hakim karşısına çıkan sanıklar duruşmada hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, Yargıtay bozma ilamı doğrultusunda sanıklar B.T. ve Y.D.’nin 'kasten adam öldürme' suçundan delil yetersizliği gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan H.K'yi ise, 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanığın eylemini ‘olası kast’ ile gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını müebbede düşürdü.
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