Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Edanur'un katiline aynı ceza

KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Çatbaş (22), istinafın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Yerel mahkeme Çatbaş’a yine aynı cezayı verdi.

Olay, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Mahkeme heyeti, sanık Çatbaş'ı, 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Sanık Gökhan Çatbaş'ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği, bu yüzden dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

YENİDEN YARGILANDI

Sanık Çatbaş, istinafın bozma kararı vermesinin ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Davada, Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın ile annesi Tuğba Çoban ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

Pişman olduğunu söyleyen sanık Çatbaş, “Böyle olmasını istemezdim. Pişmanım. İlişkimiz boyunca Edanur’a asla kötü davranmadım. Aldatma olayı olunca kendimi kaybettim. Şu an o Gökhan’ı tanıyamıyorum. Evlenmeyi düşünüyorduk. Hayallerimiz vardı. Ondan beni aldatmasını, benim de böyle bir eylemde bulunmamı kendimden beklemezdim. Pişmanım” diye konuştu. Çoban’ın anne ve babası da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.