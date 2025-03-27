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        Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

        KAYSERİ'de, otomobiliyle seyir halinde olan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 23:55
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        Otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı
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        KAYSERİ’de, otomobiliyle seyir halinde olan S.U., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu sürücü, cama isabet eden kurşunların kırdığı cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir araçtan, S.U. yönetimindeki 38 AIM 748 plakalı otomobile ateş açıldı. Saldırının ardından sürücü S.U., cama isabet eden kurşunların kırdığı cam parçaları sonucu yaralandı. Şüpheli ya da şüpheliler ise bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.U., hastaneye kaldırıldı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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