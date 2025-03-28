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        Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 56 -98

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert GülKAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 18, Aslıhan, Gonca 2, Dilara, Candan Eylül, Meltem 14, Özge, Şuğranur 1, Powers 4, Fall 11 FENERBAHÇE: Ece 5, Sudenur 2, Sevgi 1, Olcay 4, Williams 14, İrem 2, İdil 6, Alperi 9, Emma 14, Milic 14, Tilbe 13, MCbride 141'İNCİ PERİYOT: 17-25DEVRE: 32-593'ÜNCÜ PERİYOT: 44-80KADINLAR Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında haftasında Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 98-56'lık skorla mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 28.03.2025 - 17:15
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        Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 56 -98
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert Gül

        KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 18, Aslıhan, Gonca 2, Dilara, Candan Eylül, Meltem 14, Özge, Şuğranur 1, Powers 4, Fall 11

        FENERBAHÇE: Ece 5, Sudenur 2, Sevgi 1, Olcay 4, Williams 14, İrem 2, İdil 6, Alperi 9, Emma 14, Milic 14, Tilbe 13, MCbride 14

        1'İNCİ PERİYOT: 17-25

        DEVRE: 32-59

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 44-80

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında haftasında Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 98-56’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 18 sayı ile Kayseri Basketbol’dan Dangerfield oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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