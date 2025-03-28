Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 56 -98
SALON:Kadir Has HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert GülKAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 18, Aslıhan, Gonca 2, Dilara, Candan Eylül, Meltem 14, Özge, Şuğranur 1, Powers 4, Fall 11 FENERBAHÇE: Ece 5, Sudenur 2, Sevgi 1, Olcay 4, Williams 14, İrem 2, İdil 6, Alperi 9, Emma 14, Milic 14, Tilbe 13, MCbride 141'İNCİ PERİYOT: 17-25DEVRE: 32-593'ÜNCÜ PERİYOT: 44-80KADINLAR Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında haftasında Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 98-56'lık skorla mağlup oldu.
SALON:Kadir Has
HAKEMLER: Tolga Edis, Ahmet Taner İbin, Batuhan Mert Gül
KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 18, Aslıhan, Gonca 2, Dilara, Candan Eylül, Meltem 14, Özge, Şuğranur 1, Powers 4, Fall 11
FENERBAHÇE: Ece 5, Sudenur 2, Sevgi 1, Olcay 4, Williams 14, İrem 2, İdil 6, Alperi 9, Emma 14, Milic 14, Tilbe 13, MCbride 14
1'İNCİ PERİYOT: 17-25
DEVRE: 32-59
3’ÜNCÜ PERİYOT: 44-80
KADINLAR Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında haftasında Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 98-56’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 18 sayı ile Kayseri Basketbol’dan Dangerfield oldu.
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