Kayseri Basketbol-Fenerbahçe: 56 -98

KADINLAR Basketbol Süper Ligi çeyrek final rövanş maçında haftasında Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Fenerbahçe’ye 98-56’lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 18 sayı ile Kayseri Basketbol’dan Dangerfield oldu.

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