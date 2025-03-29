AK Parti'li Elitaş: Ailemizde olan olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Biz 85 milyon bir aileyiz.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Biz 85 milyon bir aileyiz. Bizim aile ocağımız evimiz. Ne meselemiz varsa biz bu meseleyi içimizde hallederiz. Otururuz, konuşuruz, dertleşiriz, sorunları masaya yatırırız, çözeriz. Ama ailemizde olan bir olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bayramların önemine vurgu yapan Mustafa Elitaş, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, kucaklaşmanın bize tavsiye edildiği, yapmamızın emredildiği en önemli günlerden birisi. Dargınların barıştığı, küslerin kucaklaştığı, insanların birbirleriyle daha da muhabbetin yaptığı günlerden birisi bayram. Her zaman insanoğlu yaşarken evinde problemler vardır. Evinde sıkıntılar olabilir. Biz 85 milyon bir aileyiz. Bizim aile ocağımız evimiz. Ne meselemiz varsa biz bu meseleyi içimizde hallederiz. Otururuz, konuşuruz, dertleşiriz, sorunları masaya yatırırız, çözeriz. Ama ailemizde olan bir olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz. ‘Bizim evde bizim oğlan böyle yapıyor, şu şöyle ifade ediyor’ diye hiçbir zaman kimseye şikayet etmeyiz. Türk milletinin geleneği budur. 85 milyon bir aileysek biz kendi meselelerimizi kendimiz çözeriz. Başkalarından medet umarak değil. ‘Gel bizim oğlana şöyle ayağını falakaya yatır’ diyerek değil. Birlik ve beraberlik içerisinde meselelerimizi sonuna kadar çözeriz" diye konuştu.
‘SORUMSUZ BİR DAVRANIŞ GÖSTEREREK BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI’
CHP’ye eleştirilerde de bulunan Elitaş, "Ramazan münasebetiyle bir de yaşadığımız hoş olmayan hadiseler vardı. 18 Mart tarihinde Çanakkale Zaferi'nin kutlanıldığı 110’uncu yıl dönümün olduğu günde maalesef ana muhalefet partisi genel başkanı ve diğerleri Türkiye'de hoş olmayan görüntüleri bizlere yaşattılar. Birbirlerini şikayet ettikleri, yargıya götürdükleri meseleleri maalesef sadece bizim üzerimize iftira atarak Sayın Cumhurbaşkanımızın veya AK Parti’lilerin bu meseleyi kaşıyor veya bu meseleyi ortaya çıkarıyor gibi değil. Sosyal medyada görüyoruz, bakıyoruz ki diploma meselesini şikayet eden Cumhuriyet Halk Partililer. Yolsuzlukları, rüşveti, şantajı şikayet edenler yine Cumhuriyet Halk Partililer. Şimdi bir de üzülerek ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı sorumsuz bir davranış gerçekleştirerek maalesef boykot çağrısı yaptı" ifadelerini kullandı.
CHP Lideri Özgür Özel’in Gazze’ye yönelik bir boykot çağrısı olmadığını da söyleyen Elitaş, "Bakın dün Gazze'de Filistin'de Netenyahu'nun soykırımcıları gittiler, Gazze'deki yavrularımızı mübarek ramazan günü şehit ettiler. Onlarla ilgili Cumhuriyet Partisi Genel Başkanının herhangi bir kınamasını duydunuz mu? Yok. Gazze'ye, Filistin'e giden faaliyetleri engellemeye çalışan Netenyahu'nun canilerine destek vermeye çalışanlarla ilgili boykot çağrısında bulundunuz mu? Bunlar yerli ve milli olamadıklarından dolayı maalesef yerli ve milli unsurlarımıza boykot çağrısı yapmaya başlıyorlar" diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.