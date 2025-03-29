AK Parti'li Elitaş: Ailemizde olan olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Biz 85 milyon bir aileyiz. Bizim aile ocağımız evimiz. Ne meselemiz varsa biz bu meseleyi içimizde hallederiz. Otururuz, konuşuruz, dertleşiriz, sorunları masaya yatırırız, çözeriz. Ama ailemizde olan bir olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bayramların önemine vurgu yapan Mustafa Elitaş, "Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, kucaklaşmanın bize tavsiye edildiği, yapmamızın emredildiği en önemli günlerden birisi. Dargınların barıştığı, küslerin kucaklaştığı, insanların birbirleriyle daha da muhabbetin yaptığı günlerden birisi bayram. Her zaman insanoğlu yaşarken evinde problemler vardır. Evinde sıkıntılar olabilir. Biz 85 milyon bir aileyiz. Bizim aile ocağımız evimiz. Ne meselemiz varsa biz bu meseleyi içimizde hallederiz. Otururuz, konuşuruz, dertleşiriz, sorunları masaya yatırırız, çözeriz. Ama ailemizde olan bir olayı ne komşumuza ne de düşmanlarımıza şikayet etmeyiz. ‘Bizim evde bizim oğlan böyle yapıyor, şu şöyle ifade ediyor’ diye hiçbir zaman kimseye şikayet etmeyiz. Türk milletinin geleneği budur. 85 milyon bir aileysek biz kendi meselelerimizi kendimiz çözeriz. Başkalarından medet umarak değil. ‘Gel bizim oğlana şöyle ayağını falakaya yatır’ diyerek değil. Birlik ve beraberlik içerisinde meselelerimizi sonuna kadar çözeriz" diye konuştu.