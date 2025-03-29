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        Yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalmıştı; toprağa verildi

        KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde içinde su bulunmayan kanalda çıkan yangına müdahale etmek isterken düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Metin Özbek (55), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 14:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 14:05
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        Yangına müdahale etmek isterken alevlerin arasında kalmıştı; toprağa verildi
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        KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde içinde su bulunmayan kanalda çıkan yangına müdahale etmek isterken düşüp alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden Metin Özbek (55), toprağa verildi.

        Yahyalı ilçesinin İlyaslı ve Yerköy mahalleleri arasında içinde su bulunmayan kanalda dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Yangının çevredeki bahçelere sıçramaması için Metin Özbek traktörü ile alevlere müdahale etmek istedi. Yangına sıkmak için içine su doldurduğu ilaç pompasını traktörüne takmaya çalışan Özbek, dengesini kaybederek kanala düştü, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Metin Özbek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Metin Özbek’in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Yahyalı Merkez Camii’ne getirildi. Burada öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile Özbek’in ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Özbek, kılınan namazın ardından İlyaslı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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