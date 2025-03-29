Kayseri'de bayram arifesinde şehitlik ziyareti

KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kentte şehit aileleri ve çok sayıda kişi, arife günü sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri burada Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. Şehit Piyade Er Turgay Basın'ın annesi Rahime Basın, "Bayram biz gelip gidiyoruz. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yine de iyi kötü çocuklar, torunlar var. Onlar da olmasa hayat geçmez. Çocuklar yanımdaydı, hepsi geliyor ama oğlum olmayınca bayram buruk oluyor" dedi.

'GENCECİK ÇINARLAR YETİŞTİRDİK'

Şehit Piyade Uzman Çavuş İbrahim Akarsu'nun annesi Türkan Akarsu (67) ise "Oğlum şehit olalı 9 sene oldu. Oğlum hayattayken mutluyduk. Fakat olacağa çare yok. Şimdi de gururluyuz. Kendisi de gururlu, hayırlı bir evlattı. Yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene karşı durulmuyor. Onların acısı çok farklı. Gencecik çınarlar yetiştirdik. Vatan uğruna can verdiler. Çünkü gururlu bir yol" diye konuştu.

HER BAYRAM GELİYORUM

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Serkan Ciddioğlu'nun silah arkadaşı Hasan Avşar (42) da "Şehidimiz benim komutanım oluyor. Sivas'ta beraber askerlik yaptık. Aynı bölükteydik. Şöyle söyleyeyim orada ağabey-kardeş gibiydik. O benim komutanımdı. Orada her şeyime yardımcı oldu. O olsaydı bayram güzel olurdu. Olmadığı için üzüntü, stres ve bunalımla geçiyor. Her sene arife, şeker ve Kurban Bayramı’nda geliyorum. Mezarını sulayıp gidiyorum" dedi.