Gesi'de cam, demir ve tuğladan inşa edilen minareler, mimarisiyle dikkat çekiyor

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, 'Gesi Bağları' türküsüyle bilinen mahallede taş evlerin arasında cam, demir, çelik ve tuğladan inşa edilen minareler, mimarisiyle ilgi çekiyor.

Melikgazi ilçesindeki Gesi Mahallesi, merkeze 17 kilometre uzaklıkta kentin doğusunda yer alıyor. 'Gesi bağları' türküsü ile bilinen bölgede mağaralar, yer altı şehirleri, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma tarihi yapılar, kale kalıntıları, oda mezarlar, kiliseler ve tarihi camiler bulunuyor. Birçok yapının yöreye ait taşlar ile yapıldığı mahallede bulunan 3 caminin minaresi, mimarisiyle dikkat çekiyor. İlk yapılan minarelerin bir süre sonra yıkılması veya zarar görmesinin ardından yenilenen minarelerde taş işçiliğinin yerine metal, demir, tuğla ve cam kullanıldı. 1848 yılında inşa edilen Kuzey Cami'nin yeni minaresinde demir ve cam kullanılırken, inşa edildiği yıl bilinmeyen Orta Cami ve Efkere Cami’nin minarelerinde demir, çelik ve tuğlaların kullanılması bölgeye gelenlerin de dikkatini çekiyor. Farklı mimaride bulunan 3 minare dron ile görüntülendi.

'GESİ'MİZDE BU TÜR MİNARELERİ GÖRMEM MÜMKÜN'