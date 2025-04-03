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        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı (2)

        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTIKayseri-Malatya yolunda hasta taşıyan ambulansın kamyonete arkadan çarptığı, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:58 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:00
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        Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı (2)
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        GÜVENLİKKAMERASI ORTAYA ÇIKTI

        Kayseri-Malatya yolunda hasta taşıyan ambulansın kamyonete arkadan çarptığı, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazada ambulansın, aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve kamyonetin şarampole devrildiği de görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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