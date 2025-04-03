Hasta taşıyan ambulans, kamyonetle çarpıştı: 6 yaralı (2)

Kayseri-Malatya yolunda hasta taşıyan ambulansın kamyonete arkadan çarptığı, 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Kazada ambulansın, aynı yönde seyir halinde olan kamyonete arkadan çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve kamyonetin şarampole devrildiği de görüntülere yansıdı.

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