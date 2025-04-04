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        Çekimi yapılıp verilmeyen düğün görüntüleri için 53 bin TL tazminat

        KAYSERİ'de 2023 yılında evlenen H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:20 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:25
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        Çekimi yapılıp verilmeyen düğün görüntüleri için 53 bin TL tazminat
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        KAYSERİ'de 2023 yılında evlenen H.K., düğün görüntülerinin kaybolması sonucu fotoğrafçı S.Ö.'yü Tüketici Hakem Heyeti'ne şikayet etti. Heyet mağdur H.K.'ye 3 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 53 bin TL ödenmesine karar verdi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Bu davada düğünün telafisi çok zor olmasından dolayı böyle bir karar çıkmıştır. Bu karar umarım bütün hakem heyetlerine ve tüketicilere örnek olmuştur" dedi.

        Kayseri'de yaşayan H.K. ile eşi 2023 yılında evlendi. Düğün çekimleri için fotoğrafçı S.Ö. ile anlaşan H.K., 3 bin TL ödeme yaptı. Düğünden sonra çekimi yapan S.Ö., görüntüleri isteyen H.K.'ye çeşitli bahaneler sunarak mesajlarına cevap vermemeye başladı. Yaklaşık 2 yılın ardından düğün görüntülerini alamayan H.K., İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. H.K. başvurusunda mağdur olduğunu belirterek, çekim ücreti 3 bin TL ile manevi kaybı olduğunu belirterek 145 bin TL talep etti. Heyet H.K.'ye 3 bin TL maddi, 50 bin TL'de manevi tazminat olmak üzere toplam 53 bin TL ödenmesine karar verdi. S.Ö.'nün karara itiraz etmemesi üzerine ödemenin yapılması kesinleşti.

        Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Birçok ilde şubesi bulunan ve birçok ilçede de hakem heyetleri bulunduran bir sivil toplum kuruluşuyuz. İnsanlarımızın haklarını araması noktasında herhangi bir sıkıntıya düşmeden nasıl tedbirler almaları hakkında bilinçlendirmek, sıkıntıya düşmüşlerse de bu sıkıntıları çözmek adına çalışmalar yapan bir kuruluşuz. Bizim içerisinde bulunduğumuz Tüketici Hakem Heyetleri mahkeme gibidir. Karar verildikten 15 gün sonra eğer mahkemeye itiraz edilmemiş ise karar uygulanır. Hakem heyetinin kararına ancak tüketici mahkemesinde itiraz edilebilir. Mahkemede hakem heyetinin kararı uygulanmış ise karar bu şekilde devam eder ve alacaklı kişi icra yoluyla alacağını tahsil eder" ifadelerini kullandı.

        'ANILARINI TAZELEYECEK BİR KAYIT YOK'

        Düğünde çekilip verilmeyen görüntüler sonucu verilen kararın örnek olduğuna değinen Şahin, "Düğün yapılıyor ve düğün kaydı için bir firma ile anlaşılıyor. Düğün sırasında kayıt alınıyor ancak kayıtlar sürekli ertelenerek verilmiyor. 1,5 yıl süren bu süreçte satıcı firma sahibi, telefonlara bakmamakla beraber ortadan kayboluyor. Tüketici kişiler 3 bin TL gibi bir ödeme yapıyor ama karşılığında bir hizmet alamıyor. Ödenen ücretten ziyade düğün videolarının olmaması kendilerini daha çok üzüyor. Çünkü ileride oturup izleyecek ve anılarınızı tazeleyecek bir kayıt yok. Burada bir ‘Ayıplı hizmet’ söz konusu" diye konuştu.

        'BU KARAR TÜKETİCİLERE ÖRNEK OLMUŞTUR'

        Sözlerini sürdüren Şahin, "Tüketici devamında hakem heyetine başvuruyor ve manevi tazminat talep ediyor. Hakem heyeti de ödenen ücretin iadesi ve 50 bin TL manevi tazminata hükmediyor. Tüketiciler hakem heyetinden maddi veya manevi tazminat talep edebilirler. Kaymakam, ticaret bakanlığı, belediye, baro ve bizim kuruluşumuz adına birer kişi bu heyet içerisinde bulunuyor. Karar verilemediği takdirde bilirkişiye başvurulur. Bu ceza da bilirkişinin kararına göre verilmiştir. Örnek bir karar olmuştur. Mahkemeler manevi tazminatlarda pek cömert davranmıyor. Hakem heyetlerinde ise daha cömert kararlar alınabiliyor. Bu davada düğünün telafisinin çok zor olmasından dolayı böyle bir karar çıkmıştır. Bu karar umarım bütün hakem heyetlerine ve tüketicilere örnek olmuştur" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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