Binanın merdiveninden düşüp ağır yaralandı

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın giriş katında dengesini kaybeden U.Y., merdivenden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.Y., Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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