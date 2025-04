Gittiği kurslarla moral bulan omurilik felçli Sefa, EKPSS'de derece yaptı

KAYSERİ'de doğuştan Spina Bifida Myelomeningosel (omurilik felci) hastalığıyla dünyaya gelen Sefa Şahin (26), fizik tedavi, yüzme ve müzik kurslarıyla moral bularak girdiği EKPSS sınavından 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na memur olarak atanan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm, her şey daha iyi oldu" dedi.

Sefa Şahin, Spina Bifida Meningomyelosel hastalığıyla dünyaya geldi. Belden aşağısı fazla gelişmeyen Şahin, geçen süreçte tekerlekli sandalye ve yürüme destekli cihazlar kullandı. Halk arasında 'omurilik felci' adıyla bilinen hastalığına rağmen Şahin, ilkokul, ortaokul, lise ve 2022 yılında da Anadolu Üniversitesi'nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada gördüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Sefa Şahin, burada fizik tedavi, yüzme ve müzik gibi eğitimler aldı. Kurslarda kazandığı moralle 2024 Nisan'da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Şahin, 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Şahin, kurslarına devam ediyor.

Kursa giderken aynı zamanda EKPSS'ye çalıştığını da anlatan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. EKPSS'ye hazırlanıp ay zamanda kuruma gelmek biraz zor oldu. Ama buradaki hocalarımın motivasyonu, kendi çabam ve çalışmamla buraya kadar geldim ve EKPSS'den 96 aldım. Türkiye 17'ncisi oldum. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm. Çalıştıkça her şey daha iyi oldu ve şu anda inşallah daha iyi yerdeyim. Engelli arkadaşlarımızın çoğu, kendilerini evlere hapsediyorlar. Bu şekilde yapmasınlar. EKPSS'ye hazırlanıp, devlet memurluğuna hazırlansınlar. Sosyal hayatta da aktif olabilmeleri için engelsiz yaşam merkezlerine gelsinler. Burada da sosyal etkinliklerimize katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'SEFA İLE AYNI HEYECANI YAŞADIK'

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Fizyoterapisti Nursena Safa ise "Öğrencimiz Sefa Şahin'in, Spina Bifida Myelomeningosel rahatsızlığı var. Kendisi 26 yaşında. Genel olarak egzersizlerimizde üst ekstremite kuvvetlendirme, alt ekstremite eklem hareketi açıklığı çalışıyoruz. Şu an kısa vadede hedeflerimize ulaşmış bulunmaktayız. Uzun vadede de hedefimiz, destekli olarak yürüme cihazı ile biraz daha bağımsızlığımızı artırmak. Biz buradaki tedavilerimize devam ettiğimiz süreçte kendisi de EKPSS'ye çalışma sürecindeydi. Sefa ile aynı heyecanı yaşadık. Kendisi EKPSS'den güzel bir not alarak atamasını da gerçekleştirdi. Kendisi şu an Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda memuriyet kazandı" dedi.

'HAYATTA OLDUĞU GİBİ, MÜZİKTE DE BAŞARILI'

Müzik öğretmeni Kenan Yusuf Yiğito da şöyle konuştu:

"Kendisi bağlama çalmak istediğini söyledi. Müzik ve ritim kulağını değerlendirdikten sonra bağlama derslerine başladık. Kendisi hızlı bir ilerleme katetti. Kendisi 5-6 ayda gelinmesi gereken noktanın daha ilerisine geldi. Hayatta olduğu gibi müzikte de başarılı. Atandı ve haftaya da gidiyor inşallah. Kurumumuza gelen öğrencilerin müzikalitesini değerlendiriyoruz. Yetenekli öğrencilerle piyano, keman, gitar, vurmalı sazlar ve bunun gibi dersler işliyoruz. Öğrenmek isteyenlere öğretiyoruz, eğlenmek isteyenleri eğlendiriyoruz. Gelip tesisimizi gezsinler. Eğer müziğe yetenekleri varsa, dersimizde bir enstrüman çalmayı öğrensinler."