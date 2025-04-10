Gittiği kurslarla moral bulan omurilik felçli Sefa, EKPSS'de derece yaptı

KAYSERİ'de doğuştan Spina Bifida Myelomeningosel (omurilik felci) hastalığıyla dünyaya gelen Sefa Şahin (26), fizik tedavi, yüzme ve müzik kurslarıyla moral bularak girdiği EKPSS sınavından 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na memur olarak atanan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm, her şey daha iyi oldu" dedi.

Sefa Şahin, Spina Bifida Meningomyelosel hastalığıyla dünyaya geldi. Belden aşağısı fazla gelişmeyen Şahin, geçen süreçte tekerlekli sandalye ve yürüme destekli cihazlar kullandı. Halk arasında 'omurilik felci' adıyla bilinen hastalığına rağmen Şahin, ilkokul, ortaokul, lise ve 2022 yılında da Anadolu Üniversitesi'nin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 2 yıl önce sosyal medyada gördüğü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelen Sefa Şahin, burada fizik tedavi, yüzme ve müzik gibi eğitimler aldı. Kurslarda kazandığı moralle 2024 Nisan'da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) giren Şahin, 96 puan alıp Türkiye 17'ncisi oldu. Şahin, kurslarına devam ediyor.

Sefa Şahin, yaklaşık 1 hafta sonra memur olarak atandığı Ankara'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda işe başlayacak. Yaşadığı süreci anlatan Şahin, "Tıbbi Sekreterlik mezunuyum. EKPSS'ye girdim. 96 puan aldım ve şu anda Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na atandım. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde fizik tedavi, müzik ve yüzme derslerim var. Haftanın 3 günü buradayım. Müzik dersinde saz çalmayı öğreniyorum. Daha önce hiçbir müzik etkinliğine katılmamıştım. Sazı ilk kez burada elime aldım ve öğrendim. Kurumu, sosyal medyadan keşfettim ve çok ekinlik olduğunu gördüm. Kayseri'de engellilere yönelik en iyi kurum olduğunu düşünüyorum. Personel ve hocalar çok ilgili. Bütün engellilere tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı. 'ARKADAŞLARIMIZIN ÇOĞU, KENDİLERİNİ EVE HAPSEDİYOR' Kursa giderken aynı zamanda EKPSS'ye çalıştığını da anlatan Şahin, "Benim için zorlu bir süreç oldu. EKPSS'ye hazırlanıp ay zamanda kuruma gelmek biraz zor oldu. Ama buradaki hocalarımın motivasyonu, kendi çabam ve çalışmamla buraya kadar geldim ve EKPSS'den 96 aldım. Türkiye 17'ncisi oldum. Başlamadan önce biraz, 'yapabilir miyim?' diye şüphelerim vardı. Çalıştıkça yapabileceğimi gördüm. Çalıştıkça her şey daha iyi oldu ve şu anda inşallah daha iyi yerdeyim. Engelli arkadaşlarımızın çoğu, kendilerini evlere hapsediyorlar. Bu şekilde yapmasınlar. EKPSS'ye hazırlanıp, devlet memurluğuna hazırlansınlar. Sosyal hayatta da aktif olabilmeleri için engelsiz yaşam merkezlerine gelsinler. Burada da sosyal etkinliklerimize katılmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.