Aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı

KAYSERİ'de aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın alan Y.T. (39), yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Mabetten hırsızlık' konusuna ilişkin çalışma başlattı. Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi. İncelemelerde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın aldığı saptanan Y.T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Camiden çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak teslim edildi.