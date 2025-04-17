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        Aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı

        KAYSERİ'de aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın alan Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:26 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:30
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        Aynı camiden 3 hırsızlığa 4 gözaltı
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        KAYSERİ'de aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın alan Y.T. (39), yakalanıp, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada 'Mabetten hırsızlık' konusuna ilişkin çalışma başlattı. Aynı camiden farklı zamanlarda 3 kez toplam 40 bin TL değerinde kamera ve ses sisteminin çalındığı belirlendi. İncelemelerde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 suça sürüklenen çocuk ve malzemeleri satın aldığı saptanan Y.T., polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, polis merkezine götürüldü. Camiden çalınan malzemeler ise eksiksiz olarak teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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