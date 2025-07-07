Üvey kızını tüfekle yaraladıktan sonra yaşamına son verdi

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 118'inci Sokak'ta meydana geldi. Hacı Ahmet D. ile üvey kızı Yağmur K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Hacı Ahmet D., tüfekle üvey kızı Yağmur K.'yi yaraladı. Ardından Hacı Ahmet D., aynı tüfekle başına ateş etti. Annenin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacı Ahmet D.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Yağmur K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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