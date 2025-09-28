Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Zecorner Kayserispor- Gençlerbirliği: 1-1

        STAT: RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan SultanoğluZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Abdulsamet Burak (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:04 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:04
        Zecorner Kayserispor- Gençlerbirliği: 1-1
        STAT: RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Yiğit Arslan, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu

        ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Ramazan Civelek, Denswil, Abdulsamet Burak (Dk. 60 Nurettin Korkmaz Dk. 82 Talha Sarıarslan), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 60 Tuci), Furkan Soyalp (90+2 Mehmet Eray Özbek), Opoku, Benes, Cardoso, Onugkha

        GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Oğulcan Ülgün (Dk. 89 Onyekuru), Bashiru, Varesanovic (Dk. 46 Koıta), Göktan Gürpüz (Dk. 66 Sinan Osmanoğlu), Franco, Niang (Dk. 83 Zuzek)

        GOLLER: Dk. 90+1 Tuci (Kayserispor), Dk. 25 Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk 50 Koıta, Dk. 70 Franco (Gençlerbirliği)

        SARI KARTLAR: Abdulsamet Burak, Bilal Bayazit, Denswil, Carole (Kayserispor), Thalisson, Goutas, Niang (Gençlerbirliği)

        Süper Lig’in 7’inci haftasında Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği ve 9 kişi eksik kalan Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 5’inci beraberliğini alan ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 7 maça çıkarken puanı 5’e yükseldi. Konuk ekip ise puanını 4’e çıkardı.

        5’inci dakikada Dorukhan Toköz sağ kanatta bom boş olan Ramazan Civelek’i topla buluşturdu. Ramazan’ın yaptığı ortada Cardoso’nun vuruşu Gençlerbirliği savunmasından döndü. Dönen topun gelişine Benes’in ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Erhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

        15’inci dakikada Kayserispor’un kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Onugkha’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

        18’inci dakikada Gençlerbirliği kontra atağa çıkmak isterken orta alana yakın bölümde top kaybetti. Furkan Soyalp kazandığı topu Cardoso ile buluşturdu. Portekizli oyuncunun ceza sahası içine yaptığı ortada kafa topuna yükselen Benes’in yere sektirerek vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

        19’uncu dakikada Kayserispor’un kullandığı serbest vuruşta Cardoso ve Benes ikilisi duran top organizasyonu yaptı. Benes’in topuk pası ile kullanılan serbest vuruşta topun gelişine vuran Cardoso’nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünde patlayarak auta gitti.

        24’üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Cardoso’nun ara topuna hareketlenen Opoku topu ceza sahası içine çevirdi. Onugkha ve Benes’in dokunamadığı topta Dorukhan Toköz’ün şutu Gençlerbirliği savunmasından döndü.

        25’inci dakikada Kayserispor savunmasından seken top, Oğulcan’ın önünde kaldı. Oğulcan’ın sert şutunda Denwsill’e de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

        31’inci dakikada Opoko’nun sağ kanattan çevirdiği topa hareketlenen Cardoso’nun ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

        Abdulsamet Burak’ın sol kanttan yaptığı ortada Onugkha’nın topun dibine girerek yaptığı plase vuruşta Gençlerbirliği savunmasına da çarpan top kornere gitti.

        45’inci dakikada Abdulsamet Burak’ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak oyun alanının dışına gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        50’nci dakikada Koıta’nın Carole’e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi direk kırmızı kartını göstererek, Koıta’yı saha dışına gönderdi.

        60’ıncı dakikada Kayserispor’un kullandığı köşe vuruşunda Gençlerbirliği ceza sahasında karambol oluştu. Bu karambolde Tuci’nin vuruşunda Erhan kalesini gole kapadı.

        68’inci dakikada Benes’in ceza sahası yayının hemen dışından yaptığı şık vuruşta falso alarak uzak direğe giden meşin yuvarlağı kaleci Erhan uzanarak çeldi.

        70’inci dakikada Ramazan Civelek ile diyalog yaşayan Franco’nun müdahalesi sonrası maçın hakemi bir kez daha direk kırmızı kartını gösterdi ve Gençlerbirliği 9 kişi kaldı.

        90+1’inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Opoku’nun sağ kanattan gödnerdiği topta ceza sahası içinde seken topa Tuci’nin yaptığı kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

        Karşılaşma, 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

