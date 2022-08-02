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Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

AA

Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kocagöz kuşu, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken kuşa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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