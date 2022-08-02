Kayseri'de Kur'an kursuna katılan gençler bisiklet turunda buluştu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde yaz Kur'an kursuna katılan gençler, bisiklet turunda bir araya geldi.

Talas Müftülüğü tarafından düzenlenen "Gençler Tarihe Pedallıyor" projesi kapsamında Halil Bayraktar Camii önünde bir araya gelen 40 genç, Osmanlı Sokağı ve eski Talas gibi ilçenin tarihi yerlerini bisikletle gezdi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yaz Kur'an kurslarının devam ettiğini ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Gençlerin yaz kurslarında sosyalleşip arkadaşlık ilişkilerini geliştirdiğini anlatan Akkuş, "Gençlerimiz bisikletleriyle turlayıp tekrar buraya gelecekler. Gençlerimize sadece değerler eğitimi verilmiyor burada. Sosyal etkinlik, kaynaşma ve değerlerimizi içselleştirme anlamında etkinlikler düzenleniyor." dedi.

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