Hacılar Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediyesi, gündeminde bulunan maddeleri karara bağlamak üzere ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlığındaki toplantı, Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

9 maddenin karara bağlandığı toplantıda konuşan Özdoğan, alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Özdoğan, 7 Ağustos'ta yapılacak Birlik ve Beraberlik Gecesi etkinliğine tüm vatandaşların davetli olduğunu da kaydetti.

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