Başkan Büyükkılıç Kayserigaz'ı ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz'ı ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin hissedarı olduğu Kayserigaz'ı ziyaret etti.

SOCAR Doğal Gaz İş Birimi Kayseri Operasyonları Başkan Yardımcısı Nail Abdullayev'den çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin Kayseri'deki yatırımları organize ettiğini belirtti.

Kayserigaz'la uzun yıllardır uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

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