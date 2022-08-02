Melikgazi Belediye Başkanı Palancıoğlu'na ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve beraberindeki heyet, Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palancıoğlu ziyarette, belediye olarak tüm sanayicilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Ben her zaman söylüyorum sanayicileri sırtımızda taşısak azdır çünkü yaptıkları üretim, sağladıkları ihracat ve katma değerin yanında istihdam da var. Birçok kardeşimiz bugün sanayilerde, fabrikalarda çalışıyor. Dolayısıyla sanayicilerimize teşekkür ediyoruz. Her türlü desteği vermek üzere belediye olarak hazırız. Tüm sanayicilerimizle en iyi şekilde çalışacağız. Kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinin tekrar hayırlı olmasını dilerim."

Kayseri OSB Başkanı Yalçın da Kayseri için dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.