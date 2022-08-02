Kocasinan'da "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılıyor

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar"ın açılacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi öncülüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin katkıları ile hazırlanan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 7 Ağustos Pazar günü açılacak.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, insan ve toplum yararına olan çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belirtti.

Organik pazarda stant açacak 45 çiftçinin sertifikalı olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha güzel bir Kocasinan için organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden biri de tabi ki insanımızın sağlığını desteklemektir. Bu çerçevede geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Tüm hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum."

"Yüzde 100 Ekolojik Pazar" Erciyesevler Mahallesi’nde kasım ayına kadar her hafta pazar günü hizmet verecek.

Sahabiye Mahallesi Ergene Sokak'ta ise Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı sertifikalı üreticiler, pazartesi ve salı günleri "Üretici Pazar"ında organik ürünleri tüketicilerle buluşturacak.​​

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