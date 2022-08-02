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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

AA

Melikgazi'nin yaz kursları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesinin yaz kursları devam ediyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik İngilizce, Kuran-ı Kerim, drama ve bilişim teknolojileri kurslarının sürdüğünü belirtti.

Kurslara ilgi gösterildiğini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Çocukların boş vakitlerini değerlendirmesi bizleri de mutlu ediyor. Son yıllarda eğitim sisteminde popüler olan drama dersleri çocuklarımızın hem zihinsel gelişimine hem de sosyal hayatına katkı sağlıyor. Öğrencilerimize din eğitimi için Kuran-ı Kerim dersleri verilirken dil becerilerini geliştirmeleri için İngilizce dersleri veriliyor. Teknolojiyle daha bilinçli bir şekilde tanışmaları için açılan bilişim teknolojileri kursunda çocuklarımız bilgisayar programlarını ve uygulamaları öğreniyor."

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