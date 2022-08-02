GÜNCELLEME - Kayseri'deki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Y.Ç'nin kullandığı 38 EE 304 plakalı otomobil, Kayseri-Niğde karayolu İncesu ilçesi Semerkent Mahallesi yakınlarında Y.A. yönetimindeki 50 ACA 745 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Y.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Y.A. ve arkadaşı O.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Y.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.