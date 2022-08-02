Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'a ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve Özbekistan Fergana Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov'u makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan sanatçılar da katılıp, Türk çalgısı dombra ile mini konser verdi.

Başkan Büyükkılıç, kültürel ve diğer alanlarda şehirlerin kardeşlik duyguları ile hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Kayseri’nin 5 üniversite, 80 bine yakın öğrencisi ile genç dostu bir şehir olduğunu anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Türk Cumhuriyetlerimizden değişik ülkelerden gelen öğrencilerimiz eğitim alıyor, onlar da ayrı bir zenginlik oluşturuyor, aramızda bir köprü oluşturuyor. Kayseri gelişmiş olan bir şehirdir. Güçlü ekonomisi, ticari potansiyeli, kayak merkezi olan önemli bir şehirdir. Daha da zenginleştirecek kültürel çalışmalar yapıyoruz. 6 bin yıllık geçmişi olan, değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış kültürel zenginliğini yaşayan bir şehirdir. Kayseri, anlat anlat bitmez bir şehirdir."

Ahmedov da Türkiye ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Bildiğiniz üzere dinimiz, dilimiz, kültürümüz aynı olduğu sürece, bir de iki ülkenin cumhurbaşkanlarının arkadaşlığı münasebetiyle ilişkilerimizin güçlenmesinden dolayı burada bulunuyoruz. Biz bu ilişkiler neticesinde kültür, sanat, ticaret ilişkilerimizi daha da ileri seviyeye taşımak için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da hazır bulundu.



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