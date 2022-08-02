ERÜ Diş Hekimliği Fakültesinden 121 öğrenci mezun oldu

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 121 öğrenci mezuniyet heyecanı yaşadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Öztürk, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Törende konuşan Rektör Çalış, Erciyes Üniversitesinin başarılarından söz ederek, şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi Türkiye'nin sekizinci sıradaki araştırma üniversitesi ve Türkiye'de YÖKAK tarafından tam 5 yıl akredite olabilen altı üniversiteden biri. TURKOVAC başta olmak üzere birçok alanda önemli başarılara imza atmış bir üniversite. Sevgili mezunlarımız, böyle başarılı bir üniversitenin kaliteli bir fakültesinden mezun olduğunuz için ne kadar gurur duysanız azdır. Birincisi vatanınızı sevin. İkincisi ailenizi muhakkak sevin. Üçüncüsü Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın. İşinizi severek yaparsınız gerçekten hem mutlu olursunuz hem de her türlü isteğiniz karşınıza gelir. Sağlık çalışanı olmak çok zor. Ama bunun karşılığını hem bu dünyada hem de Allah rızası için yaparsanız ahirette alacağınıza eminim."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise diş hekimliği mesleğinin altın bilezik olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Dönem birincisi Mehmet Alparslan'ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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