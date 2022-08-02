TÜRKSOY heyetinden Kayseri Üniversitesine ziyaret

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KAYSERİ (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) heyeti, Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜRKSOY İdari, Mali ve Hukuk İşler Dairesi Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Özbekistan Cumhuriyeti Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşid Ahmedov, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Türk dünyasından sanatçılar ve misafirler, Karamustafa ile bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Mülazımoğlu, TÜRKSOY'un uluslararası boyutta Türk kültürüne yaptığı katkı ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Rektör Karamustafa ise Mülazımoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

KAYÜ'nün çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve kültürel hedefleri konusunda bilgi veren Karamustafa, uluslararası boyutta Türk kültürünün gelişmesi, zenginleşmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda TÜRKSOY’un önemli görev yürüttüğünü ifade etti.

Ziyarette sanatçılar, müzik dinletisi sundu.

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