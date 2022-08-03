Büyükşehir Belediyesinden adres talep başvurularında online hizmet

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan, Melikgazi, Hacılar, İncesu ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşların adres talep başvuru işlemlerini internet üzerinden yapabileceği hizmeti hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni bir çalışmayı hizmete sundu.

Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar, 'Yeni Yapı Adres Başvurusu', ‘Adres Beyan Formu Başvurusu’ ve ‘Adres Değişikliği Başvurusu’ işlemlerini Büyükşehir Belediyesine gitmeden internet üzerinden yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tüm ekipleri, altyapı kuruluşlarıyla el ele, gönül gönüle vatandaşların istedikleri ne varsa yapmaya gayret gösterdiklerini ifade etti.



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