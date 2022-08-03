Kocasinan Belediyesi çalışanlarından, Kızılay’a kan bağışı

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesi çalışanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında gerçekleşen kan bağışı kampanyasına personel ilgi gösterdi.

Genel sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kan vermeye elverişli olan belediye çalışanları, kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kanın sadece acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kan bağışlamanın hem sosyal sorumluluk hem de hayati bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, "Türk Kızılayı'nın başlattığı projelere katkı sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Kaynağı sadece insan olan ve başka bir yolla temini mümkün olamayan kan ihtiyacını karşılamanın yolu, gönüllü bağışlardan geçmektedir. Bu açıdan Kocasinan ailesi olarak, bu tür programları vesile bilip, hayırlı işlere imza atmaya çalışıyoruz. Bir tek hayatın dahi kurtulmasına vesile olabilirsek ne mutlu bizlere. Bu farkındalığın oluşmasına katkı sunan Kızılay başta olmak üzere personelime teşekkür ediyorum. Sağlıklı olan herkesi kan bağışlamasına davet ediyorum." ifadelerini kullandı.



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