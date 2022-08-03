Kayseri'de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı çevrimiçi alınabilecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatını çevrimiçi verecek proje hizmete alındı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, işlemlerde bürokrasinin azaltılması, vatandaşlar ve işletmeler üzerindeki idari yüklerin ve kırtasiyeciliğin önlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, iş süreçlerinin kısaltılması amacıyla gerçekleştirildi.
Çalışma ruhsatı izni için gerekli olan itfaiye raporu almak isteyen vatandaşların randevu talebini online yapabilmesi için Bilgi İşlem ve İtfaiye Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen proje tamamlandı.
Vatandaşlar artık "https://portal.kayseri.bel.tr/itfaiye-rapor" adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.
Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra başvuru sonucu ve randevu tarihi SMS yoluyla bildirilecek.