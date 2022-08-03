Sanatçı Sevcan Orhan Kayseri'de sahne aldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Sanatçı Sevcan Orhan, Develi Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalin ikinci günündeki etkinliğe Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Özbekistan Fergana Şehri Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, İl Kültür Müdürü Şükrü Dursun, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

TÜRKSOY ekiplerinin de sahne aldığı gecede Tuğba Çimencan türkü seslendirdi, sanatçı Sevcan Orhan konser verdi.

Belediye Başkanı Cabbar, Sevcan Orhan ve Tuğba Çimencan'a teşekkür plaketi, katılım belgesi, kilim ve Türk bayrağı takdim etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.