Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, matematik kampı öğrencileriyle buluştu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ'nin (KAYMEK) matematik kampı kursiyerlerini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı Buz Pateni Pisti'nde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri diğer tüm hizmetlerden ayrı yere koyduklarını belirten Büyükkılıç, "Her zaman söylediğimiz gibi gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlar bizim tüm bu gayretlerimizin dayanak noktası. Amacımız eğitim, spor, kültür ve diğer yönlerden tam donanımlı şekilde yetişmeleri ve ülkemiz, milletimiz için faydalı işlere imza atmalarıdır. Yerel yöneticiler olarak bu hedef doğrultusunda gayret gösteriyoruz. Pırıl pırıl gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Eğitim ve spor ayrılmaz bir bütün olarak gençlerimizin hayatında yer almalı, zira sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." ifadelerini kullandı.

KAYMEK'in Sümer Tesisleri'nde düzenlenen matematik kampında 33 öğrenci eğitim görüyor.

Öğrenciler sayısal dikkat ve zeka kazanımlarını sağlayıp, analitik düşünme ve yorumlama becerilerini geliştirerek, matematik alanında soru çözüyor.

Kampta matematik ve motivasyon derslerinin yanı sıra diğer branşlarda da öğrenciler için dersler ve etkinlikler düzenleniyor.





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