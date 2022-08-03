Kayseri'de İGMG ve Hasene Derneği hizmet binası açıldı

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KAYSERİ (AA) - İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (İGMG) ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri şubeleri hizmet binası açıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hunat Mahallesi'ndeki hizmet binasının açılış törenine Kayseri Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, Türkiye Hasene Başkanı Halil Aydın ile dernek yetkilileri ve davetliler katıldı.

Ergün, burada yaptığı konuşmada, İGMG ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği Kayseri şubelerinin bünyesinde birçok çalışma gerçekleştirileceği yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmanın ardından dua yapılarak kurdele kesildi.



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