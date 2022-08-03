Kayseri'de pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda pasta kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Kocasinan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, kuru pasta kutusu içinde paketler halinde gizlenmiş 275 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.T. ve E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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