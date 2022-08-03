Kayseri'de yanlışlıkla tiner içen çocuk tedavi altına alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kömürlükteki tineri yanlışlıkla içen 4 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Osmanlı Mahallesi Büyükdere Sokak'ta 4 yaşındaki T.Y, evin kömürlüğünde bulunan tineri yanlışlıkla içtikten sonra fenalaştı.

Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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