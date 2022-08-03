Kayseri'de okulun bahçesindeki otomobil yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir okulun bahçesinde park halinde alev alan otomobil, hasar gördü.

Ülfet Kızıklı İlkokulu bahçesinde müdür yardımcısı M.K'ye ait 38 AR 296 plakalı otomobilin motor kısmından duman çıkmaya başladı. Çevredekiler, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istedi.

Araç sahibi M.K. de yanan otomobiline yangın tüpüyle müdahale etti.

Otomobilde zaman zaman patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otomobil hasar gördü.

Otomobilden sıçrayan kıvılcımlar, bazı ağaçların yanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.