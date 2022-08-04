Kayseri'de tamirhanede çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Şeker Mahallesi 6152'nci sokaktaki bir oto tamirhanesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tamir edilen bir kamyonette hasar oluştu, iş yerindeki malzemeler yandı.

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