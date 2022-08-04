Kayseri'de evde çıkan yangın söndürüldü

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gazibeyli Mahallesi Şehit Osman Kirik Caddesi'nde Salih S'ye ait evde yangın çıktı.

Dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Kimsenin bulunmadığı evde yangın sonucu hasar oluştu.

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