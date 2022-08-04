Motosiklet tutkunları 26 Ağustos'ta Erciyes'te buluşacak

Marmara ve Karadeniz'de yağmur var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Motosiklet tutkunları 26-28 Ağustos tarihleri arasında Erciyes Dağı'nda düzenlenecek motosiklet festivalinde 5. kez bir araya gelecek.

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirketin destekleri ile Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Motosiklet Festivali, Türkiye'nin dört bir yanından binlerce "demir atlıyı" zirvede bir araya getirecek.

Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metresindeki Tekir Yaylası'nda bulunan çadır kamp alanında 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festival, kamp ateşinin yakılmasıyla başlayacak.

Etkinlik kapsamında her akşam konserler, yarışmalar, akrobasi şovları ve birçok eğlence programı düzenlenecek. Ayrıca festival boyunca düzenlenecek çekilişlerle katılımcılara çeşitli hediyeler dağıtılacak.

Türkiye'nin tüm illerinden gelecek misafirler için tarih ve doğa turları da yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.