Belediye başkanları Talas'ta istişare toplantısında bir araya geldi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas, Melikgazi, Kocasinan ve Hacılar belediye başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Toplantıda, yatırımlar ile şehrin geleceğine yönelik projeler görüşüldü.

Başkan Büyükkılıç, tüm ilçe belediye başkanlarıyla istişareye önem verdiklerini, 16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle dayanışma içerisinde çalışarak şehri daha konforlu hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Uyum kültürü içerisinde vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini aktaran Büyükkılıç, "Ziyarette başta Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın'ın ilçemize yaptığı kıymetli çalışmalar olmak üzere belediyelerimizde yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ev sahipliği için Mustafa Başkanımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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