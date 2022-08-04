Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki kadın, ambulans helikopterle Kayseri Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede ikamet eden Fatma Ciğer'in (85) evinde fenalaşması yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesinde kalp krizi geçirdiği anlaşılan yaşlı kadının, anjiyo yapılabilecek bir hastaneye sevki kararlaştırıldı.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Ciğer'in, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

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