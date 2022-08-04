Yatak sektörü temsilcileri Kayseri OSB’de toplandı

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KAYSERİ (AA) - Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (İBİA), sektör temsilcileriyle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir araya geldi.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 6-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek İBİA Expo Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı ile ilgili sektör temsilcileriyle toplantı yapıldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, buradaki konuşmasında, sanayicilere her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

İBİA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler de sektörde sağlanan birlik beraberliğe vurgu yaptı.

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