Kayseri Bilim Merkezi'nde ağustostaki tematik kamplar için kayıtlar başladı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren bilim merkezinde ağustosta düzenlenecek tematik kamplar için kayıtlar başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Bilim Merkezi, miniklere yönelik düzenlediği yaz bilim kamplarına, ağustos tematik kampları ile devam ediyor.

Kontenjanları 20'şer kişi ile sınırlı tutulan ve 10 Ağustos'ta başlayacak olan kamplarda, 8-10 yaş grubuna hitap edecek oyun kampı, 10-11 Ağustos'ta saat 10.00 ile 15.00 arasında gerçekleştirilecek.

9-11 yaş grubuna hitap edecek satranç kampı 17-18 Ağustos'ta saat 10.00-15.00 arasında, 12-16 yaş grubuna hitap edecek astronomi kampı ise 24-25 Ağustos'ta saat 10.00-15.00 arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden biri olan Kayseri Bilim Merkezi, 100'den fazla deney düzeneği, robotik, sanat ve fen atölyeleri, özel tasarım galerileri, kütüphanesi, bilim kamp ve şenlikleri ile dikkati çekiyor.

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